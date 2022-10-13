"Гарантувати нові норми безпеки": в Україні в новобудовах будуть облаштовувати протиракетні укриття

В Україні під час будівнитства чи відновленні пошкодженного майна будуть облаштовувати протиракетні укриття.

В Україні ВР проголосувала за Закон, який посилює захист населення. Тепер при побудові чи відновленні пошкодженного майна будуть облаштовувати захисні укриття.

Про це повідомила голова політичної партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

Як зазначається, парламент підтримав проєкти Законів, які вводять нові правила щодо захисту цивільного населення. Зараз ці експерти вивчають досвід інших країн, які вже мають напрацювання в цій сфері.

“Відтепер, при новому будівництві, відновленні пошкодженого майна, при плануванні нових територій обов’язково будуть враховуватися вимоги цивільного захисту, будуть будуватися укриття, споруди подвійного призначення, щоб українцям гарантувати нові норми безпеки”, - наголосила Олена Шуляк.

Нагадаємо, що росіяни випустили по Миколаєву вісім ракет і влучили у п'ятиповерхівку: з-під завалів дістали дитину.

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