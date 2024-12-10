Гарантую майже 200 тисяч, секс та ліцензію на знищення ворога: піхотинець 102 бату креативно запрошує майбутніх новобранців

Командування батальйону акцентує на універсальності своїх воїнів, які, будучи піхотинцями, також можуть освоїти управління квадрокоптерами та іншою технікою.

102-й батальйон сил Територіальної оборони шукає нових бійців і пропонує унікальні умови для вступників. Розташований менш ніж за 100 кілометрів від моря в Запорізькій області, батальйон готується до подальших операцій і пропонує вакансії не тільки за контрактом, а й за мобілізацією.

Про це повідомив піхотинець Матвій Нікітін у Facebook.

"Одразу уточню – нікого не загинув, ми розвиваємось і розширяємось, тому пару слів для братів та сестер, які шукають роботу чи кураж", – пише військовий.

Командування батальйону акцентує на універсальності своїх воїнів, які, будучи піхотинцями, також можуть освоїти управління квадрокоптерами та іншою технікою. Передбачено ретельне навчання терміном 60+ днів, яке включає як теоретичні курси, так і практичне застосування навичок прямо в батальйоні.

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Окрім цікавої та динамічної роботи, 102-й батальйон пропонує високу заробітну плату — до 120 тисяч гривень на місяць, з додатковими 70 тисячами за кожен місяць виконання бойових завдань на передовій.

Служба в батальйоні також надає можливість для відпусток додому, залежно від оперативної обстановки, дозволяючи бійцям зберігати зв’язок з родинами та насолоджуватися життям поза службою.

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"До речі, про секс – у нас є ували. Якщо оперативна обстановка дозволяє, бійці їздять додому. Отже, служба в 102 баті, це гроші, секс, і ліцензія на знищення окупантів. Я навіть не знаю, що може цю карту перебити", – каже Нікітін.

Зацікавлені особи можуть зв’язатися з батальйоном за номером 067-639-51-51.

Нагадаємо, що в Україні набуває популярності система рекрутингу. У Збройних силах військовозобов’язаним пропонують добровільно підписати контракти напряму з військовими частинами.