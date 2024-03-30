Гармати, Starlink і навіть Patriot: як на фронті використовують муляжі і чому це важливо

Попит на муляжі зброї різко зріс, оскільки ЗСУ на лінії фронту борються зі збільшенням ударів Росії на тлі зменшення допомоги Заходу.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

32-річний Михайло Роман, який виготовляє муляжі зброї з фанери, металу та пластикової водостічної труби, каже, що останні місяці працює понаднормово.

Чоловік керує невеликою будівелько фірмою у Виноградові поблизу угорського кордону на Закарпаті. Вдень він переважно проектує будинки. Але вечорами спрямував свої навички на створення "потьомкінської армії".

Роман і група волонтерів будують моделі ракетних і артилерійських установок у натуральну величину, призначені для того, щоб змусити Росію витрачати боєприпаси на знищення фіктивних цілей.

Його команда прагне зробити моделі максимально реалістичними та дешевими. Усе, що лежить у цеху, йде у користування: піноблоки, старі шини, дерев’яний брухт, листовий метал і пластикові труби.

Підприємець каже, що за останній рік його команда створила понад 200 макетів протитанкових керованих ракетних установок "Стугна" та дві гаубичні артилерійські гармати Д-20.

Фальшива гаубиця Д-20 (зліва) з фанери та пластику. / Фото: The Telegraph

Розробка першого муляжу ракетної установки тривала два місяці і коштувала близько 3000-4000 гривень. Відтоді він налагодив виробничий процес, вивівши їх з ладу за лічені дні та знизивши ціну лише до 1000 гривень.

"Головна ідея цих моделей — виснажити противника і побачити його позицію. Але нам потрібна справжня зброя , тому що ми можемо виграти війну тільки за допомогою справжньої зброї", — каже Михайло Роман.

Останніми тижнями він отримав замовлення на розробку складніших моделей, у тому числі індивідуальне замовлення на його найдосконаліший проєкт: макет ракетної системи Patriot.

Окрім зброї, волонтерська організації пана Романа також розпочала роботу над парком імітаційних супутникових терміналів Starlink. Термінали-приманки планують розташувати поблизу справжнього терміналу, щоб ввести в оману будь-яке спостереження або потенційні атаки.

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Пан Роман каже, що доставляє допомогу солдатам на передовій України з 2014 року, після анексії Криму Росією. Коли він побачив, як фронтовики конструюють власні копії зброї з металобрухту, він вирішив зробити це сам сам.

Протягом останнього року розробки пана Романа породили своєрідну фальшиву гонку озброєнь, під час якої чим краще російські війська виявляли його копії, тим досконалішими ставали його розробки.

"Ми виграємо цю гонку. Тому що у них багато ракет, і вони їх використовують. Їм все одно, куди їх стріляти, тому ми виснажуємо ворога", — зазначає волонтер.

Раніше ми писали, що одна з українських компаній виробляє для ЗСУ макети зброї - муляжі радянських гаубиць Д-20, Д-30, американських гаубиць М777 і псевдо-HIMARS.

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