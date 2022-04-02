"Гарматне м'ясо" без документів: попри небувалі втрати ворог кидає все нові сили на наступ на Донбасі

Бійці вже збились із ліку скільки техніки ворога спалили

Дороги всіяні спаленою технікою окупантів. На Донбасі в одному з районів наші воїни зупинили рашистів, що наступали, усі узбіччя були в трупах ворога. Попри десятки одиниць знищеної техніки і великі втрати в живій силі - окупанти намагаються йти пробоєм.

Про це йдеться в ТСН.

Трупи окупантів після бою стягували з усієї дороги і узбіч до ями. «Вони свої тіла не просять, немає запитів, немає запитів передати наших тіл, хлопців, які залишилися там», - каже військовий.

Окупанти попри великі втрати постійно кидають «гарматне м`ясо» на штурм український позицій.«Без документів, такий наказ, з пагонами сержанти, офіцери є, а без документів і телефони дуже прості», - підсумовують бійці.

Вирви у зріст людини, знищені озимі, уламки «Градів» і «Смерчів» у полях і посадках. І спалена техніка ворога, так нині виглядають поля на Донбасі. «На дорозі було до 30 одиниць техніки спаленої, їм було все одно, вони наступали і наступали», - розповідають військові.

«Сьома» вже збився з ліку скільки танків він спалив. Чоловік воює з 2014 року, пройшов Іловайськ. Був у полоні, повернувся і знову взяв зброю до рук.

Рашисти нищать усі села на лінії фронту. Літаки скидають бомби. Там де ще кілька місяців було життя -тепер пустка. Лише спалені цивільні будинки.

Один із бійців приїхав з Польщі і одразу на війну. Не міг сидіти на чужині, каже, коли в країні війна. Тепер разом з побратимами вичищає поля Донбаса від російської погані. «Важко нам, ми воюємо за свою землю, тут з хлібом соллю їх зустрічати не будуть», - каже він.

Тут на нулі солдати не дивляться телевізор і не живуть у ілюзіях швидкого закінчення війни. Ворога б’ють усі і чим можуть - головне дожити до завтра, а там вже якось буде.

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