"Гарматне м'ясо", фактично смертники: Жданов - про першу хвилю мобілізації в РФ

Жданов звернув увагу на відео про перебіг мобілізації в Якутії та Бурятії, де на кадрах видно, що до військоматів привозять чоловіків віком 40+.

Перша хвиля мобілізованих в Росії становитиме приблизно 100 тис. людей. Здебільшого, це будуть малонавчені та поганооснащені солдати.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

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"Перша хвиля мобілізованих – "гарматне м'ясо", фактично смертники. Швидкість появи цих людей на фронті – місяць, не раніше. Але так, вони можуть з'явитися і в районі Лиману (місто Лиман на Донеччині, за звільнення якого зараз тривають бої. – Ред.)", – сказав експерт.

Жданов звернув увагу на відео про перебіг мобілізації в Якутії та Бурятії, де на кадрах видно, що до військоматів привозять чоловіків віком 40+.

"За сім місяців війни РФ практично повністю "перелопатила" свій оперативний резерв. Там залишилися одиниці, хто не піддався добровільно-примусовому призову. Тому зараз призивають чоловіків середнього віку 40+. Це не солдати. Це маршові роти, як у 1941 році, які формували і відправляли на фронт, навіть не переодягачи з цивільного одягу. І перша хвиля піде на фронт саме в такому темпі, щоб залатати такі дірки, як у Лимані", – вважає експерт.

А друга хвиля, на думку Жданова, може з'явитися на фронті не раніше за Новий рік, а може і пізніше.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Кремля про мобілізацію – відверте визнання, що їхня кадрова армія не витримала й посипалась в Україні.

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