"Гарматне м'ясо": колишній президент Монголії закликав росіян не йти на війну проти України

Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав тувинців, бурятів і калмиків тікати з Росії, щоб не брати участь у війні проти України.

Цахіагійн Елбегдорж звернувся до жителів Росії англійською мовою та синьо-жовтою стрічкою на грудях на підтримку України.

Його відеозвернення розміщено на YouTube-каналі Всесвітньої федерації монголів.

За його словами, інші країни світу мають з розкритими обіймами прийняти представників малих народностей, яких російська влада відправляє на смерть. Зокрема, Монголія готова дати притулок біженцям.

"Я знаю, від початку цієї кривавої війни етнічні меншини, які живуть у Росії, страждають найсильніше. Бурятські монголи, тувинські монголи та калмицькі монголи вже значно постраждали, їх використовують просто як гарматне м'ясо, сотні з них поранені, тисячі — вбиті", — сказав Елбегдорж.

Він також закликав росіян, які перебувають на території України, не стріляти у місцевих жителів та не забирати у них свободу.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.