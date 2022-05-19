"Гарматне м'ясо" з гвинтівками 40-х років": мобілізований з "ДНР" розповідає про плани "звалити" з війни

"Гарматне м'ясо" з гвинтівками 40-х років": мобілізований з "ДНР" розповідає про плани "звалити" з війни

"Мобілізований" з Донецька у перехопленій розмові зізнається про те, що його підрозділ планує втекти з війни наприкінці травня.

Вояка пояснює, що після 26 травня всі, хто знаходиться з ним поруч на позиціях, збираються "валити" з війни, разом з ними піде комбат та полковник зі штабу.

Про це йдеться у перехопленій розмові, опублікованій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

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З розмови стає відомо, що мобілізованих з так званої "ДНР" кинули на передову, але не надали відповідного спорядження та озброєння.

"У нас є "мосінки" (гвинтівки Мосіна), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат. Нас називають святі. Ми питаємо чому? Вони кажуть, ви ж ходите без спорядження, без каски. Чеченці називають м’ясом", - розповідає він.

Далі вояка пояснює, що в зону бойових дій їх привезли неофіційно, як вантаж 200.

"Ми перетнули кордон як вантаж 200. Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х… Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово", - говорить мобілізований з "ДНР".

Нагадаємо, на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Українські захисники завдають ворогу серйозних втрат.

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