"Гарматного м'яса" майже немає": на Луганщині окупанти забирають до армії усіх чоловіків

Російська армія відчуває нестачу кадрів у війні в Україні, власне тому й Кремль оголосив про часткову мобілізацію.

Втім, на окупованій Луганщині окупанти забирають до війська практично усіх чоловіків. Чи принаймні тих, що можуть знайти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголошує, що настрої в окупантів погані. Адже мобілізація провалена.

"На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, рашисти забирають абсолютно всіх чоловіків, яких можуть знайти. Рашисти в поганому настрої через провалену "моГілізацію", "гарматного м‘яса" майже немає, чекають на поповнення після оголошеної путіним "часткової пакетизації" в Росії", - висловився Гайдай.

Голова ОВА каже, що на Луганщині не має лікарських комісій, "верхню планку за віком підняли, а нижню - опустили", а на критиних підприємствах вже немає "броні".

За його словами, росіяни "зариваються" та підтягують резерви з боку Сватового та Троїцького. Попри звільнення знищена Білогорівка досі перебуває під постійними ворожими обстрілами.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Читайте також: