"Гарна бавовна була": ЗСУ знищили модний російський комплекс ППО (фото)

ЗСУ вдало поцілили по російській установці Бук-М3 у Пологівському районі Запорізької області.

Українські захисники знищили російський комплекс ППО Бук-М3.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Гарна бавовна була у Пологівському районі! За допомогою одного із високоточних зразків озброєння, наданих нам нашими партнерами, було знищено установку Бук-М3 поблизу населеного пункту Веселе", — кажуть у ЗСУ.

В результаті знищено саму установку і трьох окупантів з розрахунку комплексу. Захисники додають, що дальність до цілі була близько 60 км.

Слід зазначити, що, за словами росіян такій установці "аналогов нєт".

Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, у Мережі опублікували відео, як російський штурмовий літак Су-25 здійснює аварійну посадку без випуску шасі.

На відео літак російських окупантів із символами Z приземляється на аеродромі без випуску шасі. Після зіткненням із полосою навколо літака здіймаються іскри.

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