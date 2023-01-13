Гарні новини з Соледара: боєць ЗСУ розповів, що в частині міста вдалося відтіснити окупантів (відео)

Бійці ЗСУ повідомили, що в Соледарі 13 січня тривають важкі бої і українські війська не відійшли від міста, а навпаки – відтіснили окупантів у частині населеного пункту.

Про це у відеозверненні розповів командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр".

Боєць закликав українців не поширювати російську пропаганду про те, що ЗСУ начебто відійшли від Соледара.

"Перестаньте підтримувати той с*ач і ту пропаганду руську стосовно Соледара, відкинення військ ЗСУ на невизначену дистанцію. Ідуть запеклі бої прямо зараз: сьогодні, п’ятниця, 13 січня, 14 година 30 хвилин. Ми – над центром Соледара (показує відео з дрона над містом – ред.). Ми бачимо всі пересування під*р’я", – описав ситуацію український військовий.

Він зазначив, що Силам оборони вдалося змусити ворога відступити в частині Соледара.

"Є гарні новини від частини населених пунктів, з котрих вони пробували обходити Соледар, у частині котрого відбуваються зараз інтенсивні стрілецькі бої, артбатл. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога і він був змушений відступити достатньо великими силами штурмовиків. Ми це все супроводжуємо, фільмуємо і наносимо відповідні ураження по ворогу", – розповів "Мадяр".

Він також наголосив, що поширювана зараз хвиля деморалізації нічого доброго не принесе. Боєць запевнив, що ЗСУ достатніми силами стоять в ешелоновій міцній стінці захисту. Так, загони "Вагнера" постійно штурмують, але "Мадяр" зауважив, що захисникам чхати на плани ворога. Українські бійці якісно виконують свою роботу.

"Майте терпіння, а ми маємо честь робити свою роботу", – резюмував командир окремої тактичної групи аеророзвідки.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше командування російських військ оголосило про начебто захоплення Соледара, проте в ЗСУ офіційно спростували цю інформацію і повідомили про продовження боїв у місті.

Зауважимо, за даними Офісу президента України, Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром до 20 тис. бійців.

Радник голови ОП Михайло Подоляк анонсував 12 січня, що захисники Соледара мають отримати додаткові бронетехніку, снаряди і стрілецьку зброю.

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