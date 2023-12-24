Гарний подарунок перед Різдвом: ЗСУ знищили ще один винищувач окупантів

Зенітники Повітряних сил уразили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся", – сказав Олещук.

"Вечного полета, братья", – зіронізував командувач Повітряних сил, адже саме цю фразу російські окупанти вживають, коли ЗСУ вправно ліквідовують їхніх пілотів.

Крім того, на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі. Наразі вивчаються матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні.

Нагадаємо, 22 грудня українським захисникам вдалося знищити одразу три російські літаки Су-34 на Південному напрямку разом з екіпажами.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вартість одного російського винищувача не менше 50 мільйонів доларів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на збиті російські "сушки". Він назвав цей день важливим, подякував ЗСУ і заявив, що жоден із вбивць не залишиться безкарним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ" ДЛЯ ОКУПАНТІВ! ЗСУ приземлили одразу 3 російських винищувачі Су-34!

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