"Гарний приліт": Коваленко показав знищення скандальної бригади окупантів у районі Каховки

205 окрема мотострілецька бригада – та сама, де російські солдати постійно скаржаться на неналежне ставлення до них командування.

У районі тимчасово захопленої Каховки знищено логістичну колону окупантів, а саме скандально відому 205-ту окрему мотострілецьку бригаду, де солдати скаржаться, що їхнє командування відправляє їх на забій у режимі нон-стоп і втрати буквально зашкалюють.

Відео "прильоту" оприлюднив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Красивий приліт по логістичній колоні 205-й ОМСБр 49-й ОВА в районі Каховки", – написав Коваленко.

Нагадаємо, 205-а окрема мотострілецька козача бригада – тактичне поєднання Сухопутних військ РФ. Формування входить до складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Пункт постійної дислокації – місто Будьонівськ Ставропольського краю.

Умовне найменування – військова частина № 74814 (в/ч 74814). Скорочене найменування - 205 ОМБСР.

Нагадаємо,

27 серпня, в захопленому Бердянську сталася "бавовна". Горіла територія одного з підприємств, куди, за словами місцевих, напередодні окупанти завозили свою військову техніку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.