"Гаряча" фаза завершиться за два-три тижні, а війна – протягом двох-трьох місяців: член комітету ВР з питань нацбезпеки

ЗСУ продовжують успішно давати відсіч російським окупантам.
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") вважає, що "гаряча" фаза війни Росії проти України завершиться за два-три тижні.
Повністю війна має завершитися протягом двох-трьох місяців, пише "Інтерфакс-Україна".
"Я прогнозую, що гаряча, рішуча фаза війни – це там два-три тижні, а війна повністю має завершитися протягом двох-трьох місяців", – сказав він.
Він зазначив, що з урахуванням того, що наші Збройні сили продемонстрували, як вони можуть відтісняти ворога з українських земель, із урахуванням того, що західні партнери змінили не лише свої оцінки того, що Україні необхідні терміново нові зразки озброєння і вони вже надходять ЗСУ, прогнози щодо закінчення війни протягом декількох місяців є оптимістичними.
Нагадаємо, ЗСУ розбили окупантів, які намагалися прорвати оборону на Слобожанському напрямку.
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