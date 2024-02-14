Гаряча ніч для окупантів: ЗСУ спалили вщент колону російської техніки біля Авдіївки

Російська колона була знищена між Верхньоторецьким та Кам'янкою Донецької області.

У ніч проти 14 лютого Сили Оборони спалили колону російської техніки, яка рухалася у напрямку Авдіївки, де останні тижні тривають запеклі бої.

Про це повідомляють аналітики Deepstate.

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"Кацапи готувалися перекинути техніку в Авдіївку, але між Верхньоторецьким та Кам'янкою були знищені. Велика спільна робота всіх "авдіївських" бригад та батальйонів", - йдеться у дописі.

Аналітики опублікували фото роботи Збройних сил України. На світлинах видно вщент спалену військову техніку, яка недоїхала до місця призначення.

Нагадаємо, станом на 14 лютого ситуація біля Авдіївки напружена. За інформацією українських військових, вже кілька днів тривають вуличні бої, в яких окупанти застосовують малі штурмові групи.

Знищена колона російської техніки під Авдіївкою. ФОТО: Deepstate

Де ЗСУ знищили ворожу колону. ФОТО: Deepstate

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