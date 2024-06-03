Гарячі бої за Вовчанськ на Харківщині: показали один зі штурмів росіян (відео) 

Окупанти у Вовчанську не полишають спроб штурмувати позиції українських захисників.

У Міністерстві внутрішніх справ показали одну зі штурмів українських позицій у Вовчанську на Харківщині.

Відео опублікував голова МВС Ігор Клименко.

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"За його словами, окупанти не полишають спроб штурмувати позиції наших захисників, але бійці бригади Національної поліції "Лють" зруйнували їхні плани. Чіткий результат завдяки налагодженій взаємодії операторів БПЛА та штурмовиків полку "Цунамі", - написав він.

Завдяки налагодженій взаємодії українських захисників двоє окупантів стали 200-ми, інші - розбіглися.

Нагадаємо, ми показали кадри з епіцентру найзапекліших боїв, які беруть за живе, у Вовчанську.

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