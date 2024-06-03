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Гарячі бої за Вовчанськ на Харківщині: показали один зі штурмів росіян (відео) 

Гарячі бої за Вовчанськ на Харківщині: показали один зі штурмів росіян (відео) 

Штурм окупантів у Вовчанську на Харківщині. ФОТО: скрин

Окупанти у Вовчанську не полишають спроб штурмувати позиції українських захисників.

У Міністерстві внутрішніх справ показали одну зі штурмів українських позицій у Вовчанську на Харківщині.

Відео опублікував голова МВС Ігор Клименко.

"За його словами, окупанти не полишають спроб штурмувати позиції наших захисників, але бійці бригади Національної поліції "Лють" зруйнували їхні плани. Чіткий результат завдяки налагодженій взаємодії операторів БПЛА та штурмовиків полку "Цунамі", - написав він. 

Завдяки налагодженій взаємодії українських захисників двоє окупантів стали 200-ми, інші - розбіглися.

Нагадаємо, ми показали кадри з епіцентру найзапекліших боїв, які беруть за живе, у Вовчанську. 

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