Гарячі лінії, сайт і боти: як в Україні можна відшукати зниклих безвісти

Гарячі лінії, сайт і боти: як в Україні можна відшукати зниклих безвісти

Розшук можна проводити як цивільних, так і військових.

Щодня від початку війни в Україні зростає кількість людей, яких безрезультатно розшукують рідні. Нині в Україні є кілька різних способів, як найкраще шукати людей.

СПОСІБ № 1: ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Те, що працювало в мирні часи – дзвінок у поліцію і заява про зниклого безвісти – зараз може не спрацювати. Більш дієвий спосіб звернутися на гарячу лінію уповноваженої з прав людини. Є сайті і гаряча лінія 0800 50 17 20. Працює цілодобово. Представники омбудсмена є майже в усіх областях і вони весь час на контакті із різними службами на місцях. Що можуть виїхати на місце проживання зниклого безвісти чи дізнатися в базах міграційної служби – раптом, людина перетинала кордон.

«Щойно війна почалась ми написали всім і ДСНС, і ЗСУ, МВС щоб вони надали нам людину, яка буде 24 на 7 співпрацювати з нами. Такі відповідальні особи визначені, всі працюють, як одна команда. Якщо нам надсилають і відео, і фото ми це все збираємо пересилаємо в регіони», - розповідає уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

СПОСІБ № 2: НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО ПОШУКУ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ

Це - цілковито нова державна структура. Бюро створили всього тиждень тому. У нього тільки-но з’явився власний сайт - https://nib.gov.ua/uk/ Головне тут - короткий номер 1648. Тут можна дізнаватися про долю не лише цивільних, але й військовослужбовців. Служба теж на контакті з усіма органами влади. Бажано мати якомога повнішу інформацію – фотографію, рік народження, місце проживання, особливі прикмети. Кожна деталь надважлива.

СПОСІБ № 3: ТЕЛЕГРАМ КАНАЛИ

Телеведуча Катя Осадча у себе на сторінці в Інстаграм ледь не щодня публікує звернення та інструкції, як користуватися телеграм каналом, який вона створила з командою, саме для пошуку зниклих. Знайти його легко – він так і зветься – «Пошук зниклих».

«На каналі працює хештег пошук по місту – хештег Маріуполь і ви побачите тисячі повідомлень. Можливо серед них є Ви. Вийдіть на зв'язок зі своїми рідними», - пояснює телеведуча.

У цьому телеграм каналі вже майже 100 тисяч учасників. Натискаємо на хештег – наприклад, Гостомель і з десятків тисяч повідомлень відсіялось всього 516 повідомлень. В них легше шукати більш адресно.

Зниклі безвісти: як шукати людину під час війни

«В нас були випадки, коли ми вивели до прикладу 2 членів родини, або вивезли не всіх, бо не завжди вистачає місць», - розповідає волонтерка Олена.

Вона допомагає евакуювати людей з-під обстрілів. Саме тоді, каже, люди найчастіше губляться, але знаходять одне одного вже на відносно мирній території.

З її досвіду найдієвіший спосіб знайтися – це не телефони, а електронна пошта. Доступ до неї ви отримаєте з будь-якого пристрою, будь-де.

«Зареєструйте на родину 5 електронних пошт і напишіть одне одному, і потім вони у вас пам’яті залишаться і ви зможете зайти з будь-якого куточка країни», - радить Олена.

СПОСІБ № 4: СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

І, звісно ж, сили соцмереж ніхто не відміняв. Але пошук рідних чи друзів через соцмережі – це запасний план. До якого варто ставитись із великою обережністю – є купа шахраїв, які можуть щось вимагати в обмін на псевдо інформацію про вашого рідного чи знайомого. Не довіряйте таким повідомленням, і бережіть себе. Бо ви теж комусь дуже потрібні.