"Гарячі точки" Криму: журналісти показали військові обʼєкти РФ на анексованому півострові

На території тимчасово окупованого Криму нарахували 10 діючих аеродромів, а також 2 авіазаводи. На кожному з них є склади з боєприпасами та ємності з паливом.

Журналісти проаналізували понад 150 російських військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму за допомогою супутникових знімків Planet Labs та визначили найважливіші серед них.

Про це повідомляють на сайті "Радіо Свобода".

Разом із експертами було ідентифіковано розташовану там військову техніку та озброєння російської армії.

Севастопольський порт

Одним із головних військових об'єктів Криму є Севастопольський порт. Перед повномасштабним вторгненням Росія перекинула сюди кораблі як Чорноморського, так і Балтійського і Північного флотів.

На супутникових знімках від 9 листопада журналісти змогли ідентифікувати великі десантні кораблі (номер 1135, 1175, 775), патрульні кораблі (номер 22160), ракетні катери (номер 1239, 1241) та один крейсерський флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" або його аналог "Адмірал Ессен".

Фото: "Схеми"

Біля бухти "Голландія" розміщено частину ракетних суден, за допомогою яких ЗС РФ запускають ракети "Калібр". Експерти розповіли, що "Калібри" зберігаються також на кримських військових складах, які можуть стати потенційним місцем для майбутніх атак української армії.

Аеродром "Бельбек"

Він розташований біля окупованого Севастополя і на ньому здебільшого розміщені винищувачі. Супутникові знімки від 15 листопада показали, що на аеродромі стоять Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

Фото: "Схеми"

Аеродром "Джанкой"

Після того, як ЗСУ зупинили наступ російської армії на півдні України, цей об'єкт став для Росії головним логістичним хабом і місцем базування ударних вертольотів Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8. Аеродром також часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

Фото: "Схеми"

Аеродром у Гвардійському

На цьому об'єкті розташоване одне з головних авіаугруповань російської армії в Криму. Там зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Саме ці літаки найчастіше використовують для ударів по території України.

Фото: "Схеми"

Військова база біля Феодосії

До окупації півострова в Криму була розвинена мережа ППО. Російські загарбники посилили цей компонент своїми ЗРК С-400, береговими ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон". Останні помічені на супутникових знімках на південних схилах Криму біля Феодосії.

Це позиція 18-го зенітно-ракетного полку. На стоянці розташовано лише шість машин "Бастион-П". Загалом в полку 12 пускових установок, які виведені на бойове чергування.

Фото: "Схеми"

Чи будуть удари?

Офіційно Україна не має озброєння, здатного вразити всі згадані об'єкти. Але, як свідчать недавні події на Кримському мосту чи на військових аеродромах в глибині Росії, такі інциденти можуть виникати і там, куди не долітають ракети.

Українські військові експерти вважають, що у майбутньому у Криму будуть нові вибухи. Вибір мети для ударів залежатиме від тактичних передумов та рівня захисту російської оборони.

Нагадаємо, заява Міноборони Росії про те, що до вибухів на аеродромах Енгельс і Дягілєво причетна Україна з її безпілотниками радянського виробництва, визнає "ганебну слабкість" у можливостях РФ захистити свої військові об’єкти.

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