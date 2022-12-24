Гарячі точки: речник Східного угруповання військ повідомив, що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледару

Росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати оборону ЗСУ біля Бахмута, але безрезультатно, окупанти продовжують зазнавати втрат.

Російські війська не полишають своїх спроб прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку.

Інтенсивні бої також ведуться і в районі Авдіївки та Вугледару.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Бахмут

"Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби він наносив близько 225 ударів різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. Було більш як 28 боєзіткнень. Противник втратив понад 90 людей вбитими й більше ніж 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку", - розповів Череватий.

За словами речника, росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати оборону ЗСУ біля Бахмута, але безрезультатно, окупанти продовжують зазнавати втрат.

Авдіївка та Вугледар

"Там фактично така ж інтенсивність боїв. Це другий за напругою напрямок українського Донбасу, де ворог постійно, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися. Але системно має втрати й не здатний це зробити", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснювали, що окупанти хочуть прорвати оборону в районі Бахмута, щоб досягти двох цілей. Так, ворог хоче вийти на оперативний простір та продовжити наступ на Слов'янськ, Краматорськ.