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"Гарячий" день для рашистів: потужні вибухи прогриміли в окупованому Мелітополі (фото)

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"Гарячий" день для рашистів: потужні вибухи прогриміли в окупованому Мелітополі (фото)

ФОТО: Іван Федоров / Telegram

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в другій половині 3 вересня прогриміла серія потужний вибухів.

За даними місцевої влади, 5 сильних вибухів пролунали в районі аеродрому Мелітополя, де окупанти намагаються розставити свою техніку, та ніяк не вдається через "бавовну". Після удару у небо здіймається чорний дим. 

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку. Проте наші сили спротиву вкотре перетворили їхні спроби на густий чорний дим", - написав мер міста.

Зауважимо, що "забавовнило" також на території Херсонської області та самому Херсоні. Зокрема, за інформацією місцевих ЗМІ, вибухи чутно у районі Олешок-Раденьска. На місці удару в  небо здіймається дим. Ймовірно, було завдано удару по складах боєприпасів російських окупантів.

Пізніше у місцевих телеграм-канал почали з'являтися повідомлення про "феєрверки" в районі річкового порту. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 8 вибухів. Також повідомляється про пожежу та звуки детонації, ймовірно, боєприпасів.

Біля Одеси пролунав потужний вибух

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
316
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