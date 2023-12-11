Гатили протягом декількох годин: влада повідомила трагічні новини після обстрілу Херсона 

Під час атаки загинув чоловік.

Російські війська вдень, 11 грудня, обстріляли Херсон. Одна людина загинула, троє дістали поранення.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Загиблий - чоловік 69 років. На момент ворожої атаки перебував у приміщенні. Поранений - чоловік 59 років. Наразі він ушпиталений. Також до лікарні доставлений 34-річний чоловік. Поранення він отримав близько 12.30 у Дніпровському районі Херсона. Зараз травмованого дообстежують лікарі", - написав він.

Херсонська обласна прокуратура також повідомила, що війська РФ обстрілювали громаду протягом декількох годин. Російський снаряд влучив у літню кухню в одному з селищ Херсонської громади. З-під завалів рятувальники дістали поранену жінку та деблокували тіло загиблого чоловіка.

Раніше повідомлялося, що окупанти від самого ранку обстрілювали Херсон.

Протягом доби на Херсонському напрямку російська армія з артилерії обстріляла Тягинку, Іванівку, Антонівку та Херсон.

Читайте також: