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Гатили з артилерії та мінометів: окупанти поранили цивільного мешканця Сумщини

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Гатили з артилерії та мінометів: окупанти поранили цивільного мешканця Сумщини

На Сумщині сталося 117 "прильотів" за добу / Фото: Сумська ОВА

Ворог щоденно атакує прикордонні населені пункти.

У п'ятницю, 31 березня, загарбники обстріляли чотири громади Сумщини. Вналідок атак із артилерії та мінометів поранений мирний мешканець.  

Про уе повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

  • Зноб-Новгородська громада: здійснено артилерійський обстріл – 20 "прильотів";
  • Хотінська громада: били з артилерії –  25 "прильотів". Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району;
  • Білопільська громада: ворог скинув 10 мін;
  • Есманська громада: обстріл із міномету.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Запорізької області виникла величезна вирва на території дитячого садка. У пастці опинилася жінка з немовлям, бо вибуховою хвилею в їхньому будинку зігнуло двері.

Нагадаємо, протягом останньої доби березня, російські окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів. Армія РФ понад 20 разів обстрілювала територію України з реактивних систем.

Від обстрілу загинуло немовля і бабуся – родину вмовляли евакуюватись із Авдіївки

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Дата публікації
Перегляди
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