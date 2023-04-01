Гатили з артилерії та мінометів: окупанти поранили цивільного мешканця Сумщини

У п'ятницю, 31 березня, загарбники обстріляли чотири громади Сумщини. Вналідок атак із артилерії та мінометів поранений мирний мешканець.

Про уе повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Зноб-Новгородська громада: здійснено артилерійський обстріл – 20 "прильотів";

Хотінська громада: били з артилерії – 25 "прильотів". Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району;

Білопільська громада: ворог скинув 10 мін;

Есманська громада: обстріл із міномету.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Запорізької області виникла величезна вирва на території дитячого садка. У пастці опинилася жінка з немовлям, бо вибуховою хвилею в їхньому будинку зігнуло двері.

Нагадаємо, протягом останньої доби березня, російські окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів. Армія РФ понад 20 разів обстрілювала територію України з реактивних систем.

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