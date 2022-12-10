Гатили з артилерії та мінометів: окупанти протягом доби обстріляли понад п'ять районів на Харківщині

У Харківській області тривають роботи з розмінування територій.
У ніч проти суботи, 10 грудня, окупанти знову атакували населені пункти Харківської області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Росією.
Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших", - йдеться у повідомленні.
Так, у Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а у Золочевській громаді – об‘єкт інфраструктури. Без жертв та постраждалих.
За словами Синєгубова, у Харківській області продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.
Ситуація на Харківщині
Нещодавно у Харківській області скоротили тривалість комендантської години – тепер вона діятиме від 23:00 до 5:00 ранку.
В Ізюмському районі на Харківщині у четвер, 1 грудня, двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій – в результаті вони загинули на місці.
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