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Гатили з авіації, реактивних систем та артилерії: росіяни масовано обстріляли Донеччину (фото)

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Гатили з авіації, реактивних систем та артилерії: росіяни масовано обстріляли Донеччину (фото)

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

На Донеччині правоохоронці задокументували масовий обстріл області зі сторони російських окупантів.

По Донецькій області російські окупанти завдали масованого ракетного удару. Поліція регіона задокументувала 18 фактів порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, росіяни за добу обстріляли 11 населених пунктів. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Вугледар, Красногорівка, селах Карлівка, Калинівка, Парасковіївка, Пречистівка, Тоненьке.

Гатили росіяни з авіації, реактивних систем та артилерії.

“Ворожі снаряди забрали життя та травмували цивільних мешканців, зруйнували оселі. Серед постраждалих - дитина в селі Пречистівка. Знищено та пошкоджено 13 цивільних об‘єктів – 8 житлових будинків, храм, промислові виробництва, тваринницьке підприємство”, - розповіли в МВС України.

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Нагадаємо, що попри активність ворога на Донеччині, Збройні сили повністю звільнили Лиман і його контролюють, сьогодні остаточно закріплюються у ньому. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
641
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