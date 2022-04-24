Гатили з "Градів": на Великдень окупанти обстріляли Олексіївку на Харківщині

Гатили з "Градів": на Великдень окупанти обстріляли Олексіївку на Харківщині

Російські окупанти не припиняють атакувати українців навіть на Великдень. Вночі загарбники обстріляли Олексіївку.

В ніч проти 24 квітня по Олексіївці (Харківська область) завдали удару російськими "Градами". За попередніми даними, загиблих немає.

Про це "Суспільному" повідомив речник рятувальників Харківщини Євген Василенко.

Внаслідок обстрілу горіли два гаражі, авто, крамниця та квартира на дев'ятому поверсі. За попередніми даними, загиблих немає.

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За словами місцевих жителів, у районі впали щонайменше сім снарядів. Вибило вікна у щонайменше чотирьох багатоповерхівках.

Раніше стало відомо, що у результаті нічної атаки росіян на Дніпропетровщину одна людина загинула, 10 об'єктів інфраструктури зруйновані.

За добу через ворожі обстріли у Харкові сталося з десяток пожеж

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