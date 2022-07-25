Гатили з "Градів" та мінометів: російські окупанти за день обстріляли п'ять громад у Сумській області

Російські окупанти у понеділок, 25 липня, обстріляли п'ять громад на Сумщині.

На щастя, потерпілих та руйнувань на Сумщині через обстріли загарбників не зафіксовано.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти 25 липня обстріляли такі громади:

Есманська громада: близько пів на дев'яту було 4 приходи з "Градів". Об одинадцятій ранку - 3 приходи зі ствольної артилерії.

Хотінська громада: о пів на першу був мінометний вогонь з боку Росії, 4 приходи.

Білопільська громада: майже о другій годині дня було 3 мінометних постріли по громаді.

Зноб-Новгородська громада: о п'ятнадцятій годині був артобстріл, 10 приходів.

Середино-Будська громада: о пів на дев'яту вечора росіяни відкрили вогонь з мінометів, 6 прильотів.

Нагадаємо, РФ різко підвищила тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород", що може призвести до катастрофи.

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