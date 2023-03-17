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Гатили з мінометів і гранатометів: окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Гатили з мінометів і гранатометів: окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

Фото: СБУ

Росіяни продовжують тероризувати прикордоння Сумщини.

У четвер, 16 березня, загарбники атакували дві громади на Сумщині. В регіоні зафіксували понад 140 "прильотів" і пострілів. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

  • Білопільська громаду обстрілюли з міномету (8 "прильотів") та АГС-17 (близько 90 "пострілів");
  • Шалигинська громада теж була під мінометним обстрілом –  43 "прильоти".

Втрат і руйнувань немає. Наразі оперативна обстановка на прикордонні регіону контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові.  

Раніше ми повідомляли, що загарбники обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами. Поранені шестеро цивільних мешканців, зокрема й іноземний волонтер. 

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Перегляди
169
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