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Гатили з мінометів та гранатометів: окупанти атакували прикордоння Сумщини

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Гатили з мінометів та гранатометів: окупанти атакували прикордоння Сумщини

Окупанти обстріляли Сумську область / Фото: Сумська ОВА

У регіоні зафіксували 22 "прильоти" за добу.

У четвер, 13 квітня, загарбники тричі обстріляли прикордонні громади Сумщини. Окупанти гатили з мінометів, артилерії та АГС.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.  

  • Есманська громада: били зі ствольної артилерії – 6 "прильотів";
  • Білопільська громада: 6 "прильотів" через мінометний обстріл та 10 "прильотів" через обстріли з АГС.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні. 

Наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові. 

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов закликав не ставити знак "дорівнює" між майбутнім контрнаступом і остаточною перемогою України. Він наголосив, що Україна має декілька варіантів контрнаступу і розвитку подій на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
54
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