Гатили з РСЗВ протягом кількох годин: окупанти обстріляли Оріхів, є поранені, одні людина загинула

Російські окупанти 16 серпня з РСЗВ обстріляли місто Оріхів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні масованого обстрілу зазнало місто Оріхів. Ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Загинула одна місцева жителька. Шестеро людей поранені, зокрема троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі", - написав він.

Очільник області додав, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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