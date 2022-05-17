Гатять абикуди: війська РФ на кордоні двічі обстріляли самі себе і закидали мінами дачний масив

Гатять абикуди: війська РФ на кордоні двічі обстріляли самі себе і закидали мінами дачний масив

Російські війська продовжують обстріли та збройні провокації на кордоні з Україною у Сумській та Чернігівській областях. Гатять абикуди.

Сьогодні, 17 травня, після обіду від ворожого вогню постраждали будинки дачного масиву на околиці одного з прикордонних населених пунктів у Шосткинському районі Сумської області. Також зафіксовано мінометний обстріл прикордоння у Городнянському районі Чернігівщини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"В районі дачного масиву розірвалося два десятки мінометних мін, випущених з боку села зерново брянської області росії. Цей обстріл супроводжувався стрільбою з крупнокаліберних кулеметів ворожої бронетехніки. Загалом, сьогодні прикордонниками уже зафіксовано сім випадків застосування рашистами зброї на ділянці кордону з Україною в межах Сумської області, та у двох випадках обстрілювали Чернігівщину. В тому числі вівся мінометний обстріл української території з боку російського села локоть, звідки вчора намагалися зайти ворожі диверсанти на Сумщині, але наткнулися на опір прикордонників та відступили", - йдеться у повідомленні.

Крім того, додали прикордонники, у двох випадках рашисти вели стрільбу по прикордонній території своєї країни.

"Також сьогодні військовослужбовці Держприкордонслужби України спостерігали біля кордону прольоти російської пілотованої та безпілотної авіації", - повідомили у прикордонній службі.

Нагадаємо, російські війська не припиняють ведення наступу у східній операційній зоні.

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