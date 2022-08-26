Гатять по цивільній і військовій інфраструктурі: окупанти задіяли ствольну артилерію для обстрілів Сумщини

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог задіяв ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина-Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 26 серпня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Російські окупанти намагаються утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Загарбники намагаються відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

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