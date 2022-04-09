Гатять з артилерії та авіації: окупанти штурмують Рубіжне та Попасну

Гатять з артилерії та авіації: окупанти штурмують Рубіжне та Попасну

У містах є руйнування.

Російські окупаційні війська продовжували штурмувати Рубіжне та Попасну. Також вони з артилерії та авіації обстрілювали інші населені пункти Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житлових кварталах інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – полум’ям зайнявся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється", – сказав він.

Обстрілами російських окупантів зруйновані 11 житлових будинків у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.

Українські військові на Луганщині й Донеччині відбили сім атак окупантів, знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти та одну крилату ракету.

Раніше Генштаб України повідомив, що збройні сили Російської Федерації продовжують наступальні дії з метою захоплення Попасної та Сєвєродонецька Луганської області.