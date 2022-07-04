Гатять з артилерії та авіації: в Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

Російські окупанти на Харківському напрямку продовжують з артилерії обстрілювати обласний центр та населені пункти на півночі, північному сході та сході від нього.
Окупанти також завдали авіаударів неподалік Петрівки.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад. Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині місцеві мешканці підірвалися на касетному боєприпасі.
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