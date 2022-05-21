Гаубиці M777 полетіли зі США до України: фото з транспортного літака

Гаубиці M777 полетіли зі США до України: фото з транспортного літака

Генштаб ЗСУ показав фото з американського транспортного літака, на борту якого розташовані гаубиці M777, що мають надійти до Україні в межах допомоги від США.

У Пентагоні запевнили, що 155-міліметрові буксировані гаубиці безпечно закріплені для транспортування до України.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ 21 травня.

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "155-мм буксировані гаубиці M777 безпечно закріплені для транспортування до України льотчиками Повітряних Сил США в рамках безпекової допомоги США", – йдеться в повідомленні.

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США", – додали в українському Генштабі.

Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден анонсував ще один пакет військової допомоги для України, який зокрема міститиме 18 гаубиць M777 та 18 машин для буксирування гаубиць.

Зауважимо, що у Мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення на сході України російської самохідної артилерійської установки "Акація" за допомогою М777.

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