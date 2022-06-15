Гаубиці, патрони та системи Stinger: яку військову допомогу США вже надали Україні

Гаубиці, патрони та системи Stinger: яку військову допомогу США вже надали Україні

У посольстві США розповіли, яку військову підтримку вже отримала Україна.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії президент США Джо Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки України.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Загалом Сполучені Штати виділили військової допомоги на $4,6 млрд.

Україна вже отримала:

220 тисяч артилерійських снарядів;

50 мільйонів патронів;

108 гаубиць;

75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

26 500 систем Javelin та інших протитанкових систем;

1 400 зенітних систем Stinger.

Також США передали Україні високомобільні артилерійські ракетні системи, сотні броньованих багатоцільових машин, гелікоптери, безпілотні повітряні системи, контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари, безпілотні судна берегової охорони.

"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити український народ тим, що йому необхідно для захисту своєї країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що Україна отримала від Заходу всього 10% від потреб в озброєнні.

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