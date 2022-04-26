Гаубиці та навчання військових: у США розповіли про військову допомогу Україні

Від 24 лютого США виділили Україні близько $3,7 млрд військової допомоги.

Про це на брифінгу 24 квітня заявили високопосадовці Пентагону та Держдепу.

"Ми даємо Україні гаубиці, а це 155-міліметровий снаряд. У них ще є багато артилерійських систем, які використовують 152-міліметровий снаряд. Тому ми працюємо з іншими союзниками та партнерами, у яких залишилися 152-міліметрові снаряди. Гаубиці із додаткового пакету військової допомоги США на $800 млн вже були доставлені в Україну. Мова про 18 гаубиць. Інші із загального пакету на 72 гаубиці будуть доставлені найближчим часом", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що навчання на 155-міліметрових гаубицях вже пройшли перші 50 українських артилеристів, а наступні 50 пройдуть навчання вже у найближчий тиждень.

"Ми збираємося зробити частину навчань для українських військовослужбовців за межами України. За їхніми словами, під час візиту до Києва Блінкен та Остін проінформували президента Зеленського про деякі додаткові навчальні майданчики в одній із європейських країн. Також мова йде про навчання українських військових, яке допоможе ЗСУ перейти на передові озброєння, системи ППО, які використовує НАТО", - наголосили в американському оборонному відомстві.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 62-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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