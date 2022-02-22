Гаубиці, танки та БТР: в ОРДЛО зафіксували 134 одиниці російської військової техніки (карта)

Гаубиці, танки та БТР: в ОРДЛО зафіксували 134 одиниці російської військової техніки (карта)

Упродовж минулої доби виявлена військова техніка збройних формувань РФ.

Протягом 21 лютого на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксували 134 одиниці техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

На окупованій території Донецької області зафіксували 52 одиниці озброєння та військової техніки. Серед них: шість самохідних гаубиць, одна буксирувана гаубиця, 20 танків, 23 ББМ та два БТР.

pressjfo.news

На окупованій Луганщині з порушенням Мінських угод розміщені 82 одиниці озброєння та військової техніки: 13 самохідних гаубиць, шість буксируваних гаубиць, 21 танк, один зенітно-ракетний комплекс, одна реактивна система залпового вогню, 36 ББМ та два БТР.

Майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль

Раніше стало відомо, що російські найманці продовжують активні бойові дії на Донбасі. У передмісті Горлівки, де інтенсивно ведуться обстріли, окупанти відкрили вогонь із артилерії по українських військових.

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