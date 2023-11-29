Гауляйтер Балицький зробив цинічну заяву щодо дій окупантів на Запоріжжі: забирають житло та віддають окупантам

Про жодну "денацифікацію" ніхто вже не говорить.

Гауляйтер Запорізької області Балицький заявив в ефірі пропагандистського каналу, що російські окупанти грабують мешканців тимчасово захоплених територій.

Про це з посиланням на слова гауляйтера повідомив блогер Денис Казанський.

Так званий “голова” тимчасово захопленої частини Запорізької області заявляє, що квартири та майно українців, які виїхали під час війни, присвоюють собі російські військові та співробітники окупаційних адміністрацій, якщо господарі відсутні три місяці.

“Історія нас розсудить, правильно ми чинимо чи ні. Ми не церемонимося і забираємо покинуті будинки та квартири, і передаємо їх силовикам”, - сказав Балицький.

Казанський також додав, що про жодну "денацифікацію" ніхто вже не говорить. Головною метою “СВО” виявилося звичайне мародерство.

Нагадаємо, що українські бійці вразили російський ЗРК "Тор" на Запорізькому напрямку.

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