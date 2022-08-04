"Гауляйтер" Херсонщини Сальдо заявив, що він передає свої "обов'язки" іншому зраднику

"Гауляйтер" тимчасово окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що він передає свої "обов'язки" іншому зраднику.
Він повідомив, що нібито має проблеми зі здоров'ям, а тому лікуватиметься.
Про це зрадник повідомив у соціальних мережах.
"Гауляйтер" заявив, що медики нібито помітили його хворобливий стан та порекомендували йому лікуватись. Сальдо заявив, що він погодився з рішенням лікарів та передає свої обов'язки "голові уряду" С.В. Єлісєєву.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у соцмережах поіронізував, що Сальдо ймовірно злякався херсонських партизанів, які оголосили на нього полювання, а тому вирішив не випробовувати долю.
"Але, це його не врятує ні від народних месників, ні від ФСБ, яка списує зрадника", - наголосив Братчук.
Нагадаємо, Сальдо отруїла ФСБ, але окупанти намагаються приховати це за допомогою заготовлених відео.
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