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"Гауляйтер" Херсонщини Сальдо заявив, що він передає свої "обов'язки" іншому зраднику

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"Гауляйтер" Херсонщини Сальдо заявив, що він передає свої "обов'язки" іншому зраднику

Фото: УНІАН

"Гауляйтер" тимчасово окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що він передає свої "обов'язки" іншому зраднику.

Він повідомив, що нібито має проблеми зі здоров'ям, а тому лікуватиметься. 

Про це зрадник повідомив у соціальних мережах. 

"Гауляйтер" заявив, що медики нібито помітили його хворобливий стан та порекомендували йому лікуватись. Сальдо заявив, що він погодився з рішенням лікарів та передає свої обов'язки "голові уряду" С.В. Єлісєєву. 

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у соцмережах поіронізував, що Сальдо ймовірно злякався херсонських партизанів, які оголосили на нього полювання, а тому вирішив не випробовувати долю. 

"Але, це його не врятує ні від народних месників, ні від ФСБ, яка списує зрадника", - наголосив Братчук. 

Нагадаємо, Сальдо отруїла ФСБ, але окупанти намагаються приховати це за допомогою заготовлених відео.

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