Гауляйтер окупованого Криму Аксьонов створив приватну армію - ЗМІ

Кримська ПВК не конкуруватиме з “вагнерівцями”, її курує один із підручних Пригожина.

В окупованому Криму місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов створив власну приватну військову компанію “Конвой”, яка формально має статус “бойового армійського резерву”.

Про це йдеться в публікації російського видання “Важные истории”, яке поспілкувалося з колишнім найманцем цього незаконного збройного формування.

За словами співрозмовника видання, члени ПВК “Конвой” укладають два контракти — один із “бойовим армійським резервом”, інший — з міноборони РФ. Це потрібно для “гарантованих виплат” у випадку поранення чи смерті.

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Рядові найманці отримують близько 200 тисяч рублів на місяць, командування — 300 тисяч. Новобранців заманюють також обіцянкою безкоштовних земельних ділянок у Криму чи Абхазії.

Співрозмовник видання розповів, що все командування “ПВК Аксьонова” - колишні співробітники “групи Вагнера”, а командиром “Конвою” є Костянтин Пікалов з позивним Мазай, якого називають “правою рукою” Євгена Пригожина і куратором “вагнерівців” в Африці.

За інформацією видання, бойові позиції “Конвою” розташовані на окупованій росіянами частині Херсонській області, а їхній тренувальний полігон - у селі Перевальне під Кримом.

Нагадаємо, російський бізнесмен, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України. Натомість прагне зосередитися на діяльності в Африці.

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