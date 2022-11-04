Гауляйтер Стремоусов серед поля і зілля оголосив про запровадження у Херсоні цілодобової комендантської години

Гауляйтер помріяв про наступ на Миколаївський та Одеський напрямки.

Російські окупанти, які стверджують, що у Херсоні "все спокійно", запровадили у місті цілодобову комендантську годину.

Про це сказав так званий "голова" Херсона Кирило Стремоусов у відееозверненні, записаному серед поля та зілля.

Зрадник заявив, що цілодобова комендантська година потрібна, щоб "відстояти місто і перейти в наступ на Миколаїв та Одесу".

"У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години, цілодобово. Тільки для того, щоб ми могли відстояти наше місто Херсон. Дайте можливість військовим зачистити місто та перейти у наступ на Миколаївському та Одеському напрямках", — сказав Стремоусов.

Цікаво, що через деякий час відео зникло із його телеграм-каналу та з'явилося нове, де він уже не згадує про комендантську годину.

Ситуація в Херсоні та області

Російські військові намагалися створити враження, що вони тікають з правого берега Херсона, щоб ввести в оману ЗСУ. Насправді ж загарбники залишаються там. 3 листопада вони зняли триколор з будівлі ОВА. Як пояснили у ЗСУ, це окупанти роблять для заманювання української армії.

Більше того, росіяни готують Херсон до вуличних боїв. На тлі цих подій ЗСУ звільнили село Мала Сейдеминуха Бериславського району і підняли там український стяг.

Голова Пентагону Ллойд Остін переконаний, що ЗСУ можуть відвоювати все правобережжя Херсонщини разом з облцентром.

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