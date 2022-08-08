Гауляйтер Запорізької області підписав "розпорядження" про початок підготовки до "референдуму" (відео)

Російські загарбники все ж планують проводити фейковий "референдум" на окупованих територіях Запорізької області.

Колаборант і так званий голова тимчасової адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав "розпорядження" про початок підготовки до псевдореферендуму щодо "приєднання" до країни-терористки Росії.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Таку заяву зрадник зробив 8 серпня на форумі так званого "громадського руху" Запорізької області, який окупанти назвали "Ми разом із Росією".

"Я підписую розпорядження Центральної виборчої комісії… про початок та підготовку проведення "референдуму" щодо "возз'єднання" Запорізької області з Російською Федерацією", – йдеться в повідомленні.

Коли саме окупанти хочуть провести незаконний захід кораборант не повідомив. Але слід наголосити, що президент Володимир Зеленський неодноразово повідомляв, що у разі проведення "референдумів" на окупованих територіях РФ, будь-які переговори Москви з Україною та цивілізованим світом будь неможливими.

Крім того, варто зауважити, що посібникам окупантів, які допомагатимуть їм з псевдореферендумами загрожує від 10 до 12 років в’язниці з можливою конфіскацією майна.

На опублікованому у Мережі відео видно, що у залі присутні інші колаборанти, які плескають у долоні на знак згоди.

Нагадаємо, у Херсонській ОВА заявили, що окупанти хочуть "купити" голоси людей перед псевдореферендумом.

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