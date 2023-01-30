Гауляйтерам Луганської області погрожують звільненням через провал мобілізації - Центр національного спротиву

Причиною невдоволення російського керівництва є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі.

РФ погрожує гауляйтерам Луганської області звільненням, оскільки в регіоні була провалена мобілізаційна кампанія.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"Окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганської області ультиматум: або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі.

"Зазначимо, аби задовольнити РФ та зберегти свої місця, колаборанти почали нову хвилю мобілізацію в регіоні", – повідомили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, у Луганській ОВА розповіли, як мобілізованих росіян кидають на війну без їжі та оснащення.

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