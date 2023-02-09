Гауляйтери Криму готуються до початку повернення півострова до складу України: дані розвідки

Також росіяни можуть готувати теракти в Криму, щоб звинуватити у цьому Україну.

Окупаційна "влада" Криму готується до української операції зі звільнення окупованого півострова. Там ввели підвищений рівень "терористичної загрози" та віддали накази готувати медичні установи та рятувальників до можливих надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У документі, який отримала українська розвідка, йдеться, що встановлюються високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму. Аналогічний рівень загрози оголошується на підвідомчих об’єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

Російській ФСБ віддали наказ стежити за пересуванням цивільних автомобілів, перевіряти місцевих жителів та іноземців. Місцеве "мчс" ж повинно перевірити техніку та бути готовим до "здійснення рятувальних операцій". Також гауляйтери Криму повинні перевірити місця, де можна тимчасово розмістити людей.

Так званому "міністерству охорони здоров'я" наказали підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Подібні "заходи безпеки" з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну", - йдеться у повідомленні.

Окупація українського Криму

2014 року Росія окупувала український Крим, провівши там фейковий "референдум". Агресор одразу включив півострів до свого складу.

Україна до початку повномасштабної війни Росії говорила про повернення Криму дипломатичним шляхом. Проте після нападу на нашу державу, заговорили про військово-дипломатичний метод повернення Криму. Голова ГУР МО Кирило Буданов вважає, що Україна зможе повернути Крим ще 2023 року.

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