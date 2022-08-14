Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гауляйтери стверджують, що вибухи у порту Бердянська сталися через "необережність під час зварювальних робіт"

Дата публікації
Перегляди
1805
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гауляйтери стверджують, що вибухи у порту Бердянська сталися через "необережність під час зварювальних робіт"

Фото: Associated Press

Гауляйтери Запорізької області стверджують, що Збройні сили України не причетні до вибухів у порту тимчасово окупованого Бердянська.

Окупаційна влада заявляє, що у Бердянському морському порту сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів, що знаходилися в бочках на одному з причалів.

Таку версію повідомив зрадник України - новопризначений окупантами член "ради" Запорізької області Володимир Рогов.

Він стверджує, що "займання сталося внаслідок порушення вимог безпеки під час зварювальних робіт поблизу місця зберігання ПММ". За його даними, нібито постраждалих немає, попри потужні вибухи та пожежу. 

Як заявляє гауляйтер, пожежу порту Бердянська ліквідована.

Нагадаємо, 14 серпня місцеві телеграм-канали повідомили, що у порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунали потужні вибухи, після яких на місці події спалахнула пожежа. Це також підтвердив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

Українське зерно доїхало до Італії

Українське зерно доїхало до Італії

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1805
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація