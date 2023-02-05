Гайдай: Білогорівка - під контролем ЗСУ, але ситуація складна

Окупанти розповідають, що нібито "захопили" Білогорівку.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Білогорівка - під контролем українських захисників, окупантів там немає. Однак Росія готується до наступу.
Про це Сергій Гайдай написав у Телеграм.
"Ситуація напружена, але контрольована нашими військовими. Всі ті вкиди з приводу того, що "десь там за 15 хвилин почнеться повномасштабний наступ" чи ще щось, не відповідають дійсності. Всі чітко розуміють, скільки резервів перекидається і що відбувається на лінії фронту. Всі готові дати відсіч", - сказав він.
Сергій Гайдай спрогнозував, що росіяни можуть шукати слабке місце в українській обороні: кількість атак трохи збільшилася, але вони всі відбиваються. Зокрема, РФ поширює інформацію про "захоплення" Білогорівки.
"По-перше, вони навіть не знають, залишилися чи там люди і скільки. По-друге, наші бійці залишаються на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював. Ворога там немає", - наголосив він.
Раніше Гайдай повідомив, що росіяни готуються до майбутнього наступу, але наразі масового перекидання ворожої техніки на Луганський напрямок не спостерігається.
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