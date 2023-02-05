Гайдай: Білогорівка - під контролем ЗСУ, але ситуація складна

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Білогорівка - під контролем українських захисників, окупантів там немає. Однак Росія готується до наступу.

Про це Сергій Гайдай написав у Телеграм.

"Ситуація напружена, але контрольована нашими військовими. Всі ті вкиди з приводу того, що "десь там за 15 хвилин почнеться повномасштабний наступ" чи ще щось, не відповідають дійсності. Всі чітко розуміють, скільки резервів перекидається і що відбувається на лінії фронту. Всі готові дати відсіч", - сказав він.

Сергій Гайдай спрогнозував, що росіяни можуть шукати слабке місце в українській обороні: кількість атак трохи збільшилася, але вони всі відбиваються. Зокрема, РФ поширює інформацію про "захоплення" Білогорівки.

"По-перше, вони навіть не знають, залишилися чи там люди і скільки. По-друге, наші бійці залишаються на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював. Ворога там немає", - наголосив він.

Раніше Гайдай повідомив, що росіяни готуються до майбутнього наступу, але наразі масового перекидання ворожої техніки на Луганський напрямок не спостерігається.

Новий наказ Путіна, мобільний інтернет відключать, бої на Луганщині - Сергій Гайдай

Читайте також: