Гайдай описав ситуацію на фронті в Луганській області: "Ми вже недалеко від Кремінної"

Загарбники стягнули на Луганщину величезну кількість військ, техніки, звели укріпрайони та замінували чимало територій.
ЗСУ на Луганщині потроху просуваються вперед у напрямку Сватового та Кремінної, проте кожен метр землі дається дуже важко через суттєві сили противника.
Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у Мережі та розповів у ефірі телемарафону 1 грудня.
"Ми вже недалеко від Кремінної. Буквально декілька кілометрів", – йдеться в дописі голови області.
Він також уточнив, що має на увазі.
"Щодо Сватового та Кремінної, то там ЗСУ потихеньку просуваються вперед. Ми нещодавно публікували відео з Кремінської підстанції, яку знищили російські окупанти. Для розуміння – вона розташована від самого населеного пункту буквально за декілька кілометрів", – повідомив Гайдай.
"Дуже важко дається кожен метр землі, тому що величезну кількість техніки привезли туди окупанти. Був у них час, щоби підготуватися, замінувати і дороги, і мости, і будівлі, і лісосмуги. Збудовані якісь укріпрайони. Величезна кількість збройних сил, там різні підрозділи: і кадирівці, і "ЛНР", "ДНР", і свіжомобілізовані з Росії, і так звані вагнерівці", – описав ситуацію очільник ОВА.
Він додав, що в районі Старобільська перебувають найбоєздатніші російські окупанти – десантники з Херсонського напрямку.
Нагадаємо, Гайдай раніше також інформував, що ворожі війська біля Сватового та Кремінної обороняються: "Чекаємо на морози для посилення наступу ЗСУ".
Додамо, нещодавно ЗСУ в районі Сватового поцілили у місце розташування одного з підрозділів російських військ: ліквідовано 20 окупантів, ще 30 поранено.
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