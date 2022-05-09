Гайдай повідомив, коли відновиться евакуація з Луганщини

Гайдай повідомив, коли відновиться евакуація з Луганщини

Зараз ЗСУ зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

Евакуація жителів Луганської області відновиться після зачистки села Білогорівка.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На вільній Луганщині досі залишаються більше ніж 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", - зазначив він.

За його словами, українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

Також він наголосив, що рятувальники невдовзі розпочнуть розбирати завали пошкодженого внаслідок авіаудару будинку в Шипіловому.

"Щойно приберуть всіх "зайвих" – рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку, маємо надію, що вони дочекаються", - повідомив Гайдай.

Він також повідомив ситуацію на полі бою в Луганській області:

В Попасній наші захисники тримають оборону на нових укріплених позиціях, проривів немає. Скоро ситуація має змінитися в наш бік.

В Рубіжному окупанти щодня несуть втрати, тільки за вчора мінус п‘ять танків, близько двох десятків 200-сотих, багато поранених. Лінія оборони – без змін.

Воєводівка біля Сєвєродонецька – повністю наша, ЗСУ закріпили позиції.

Нагадаємо, Гайдай повідомляв, що окупанти хочуть "відрізати" Луганську область від України.

Читайте також: