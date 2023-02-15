Гайдай про ситуацію на Луганщині: "Триває потужне загострення"

У Луганській області в напрямку Білогорівки і Кремінної ситуація на фронті загострюється.

Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки своєї авіації. Однак українські захисники тримають оборону.

Про це у Telegram розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми бачимо, що йде достатньо потужне загострення. Особливо в напрямку Білогорівки і Кремінної. Багато дуже обстрілів, підключають вже авіацію. Атаки хвилями постійно йдуть з різних боків", - розповів Гайдай.

Він також додав, що сьогодні РФ розповсюджує інформацію, що окупанти нібито вибили наші Сили оборони за межу адміністративного кордону Луганської області і нібито вже вони тримають оборону в Донецькій області.

"Це не відповідає дійсності. Наші тримають оборону. Якщо треба, можу поїхати і зробити відео безпосередньо з Луганської області з Кремінського напрямку, що все нормально, наші хлопці тримаються", - наголосив Гайдай.