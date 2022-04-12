Гайдай розповів, чому гальмується наступ російських окупантів на Луганщині

Сильний дощ вигідний українським військовим.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що сильні дощі гальмують наступ російських окупантів на Донбасі. У Попасній та Рубіжному тривають вуличні бої.
Про це він сказав під час телемарофону.
"За прогнозом, цей дощ триватиме кілька днів. І це на 100% піде нам на руку, бо Луганщина — це все ж таки сільська місцевість, і є кілька доріг, якими можна пересуватися технікою. І це потрібно вишикуватися в колону, а це легка здобич для наших захисників", - пояснив Гайдай.
Голова Луганської ОВА додав, що російські вбивці продовжують нещадно обстрілювати мирні міста на Луганщині. Він повідомив, що в Рубіжному та Попасній тривають вуличні бої.
"Підконтрольні окупантам частини Рубіжного та Попасної заблоковані для нас. Ані вивезти людей, ані завезти гуманітарку туди можливості немає", - пояснив Гайдай.
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