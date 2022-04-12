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Гайдай розповів, чому гальмується наступ російських окупантів на Луганщині

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Гайдай розповів, чому гальмується наступ російських окупантів на Луганщині

Associated Press

Сильний дощ вигідний українським військовим.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що сильні дощі гальмують наступ російських окупантів на Донбасі. У Попасній та Рубіжному тривають вуличні бої. 

Про це він сказав під час телемарофону. 

"За прогнозом, цей дощ триватиме кілька днів. І це на 100% піде нам на руку, бо Луганщина — це все ж таки сільська місцевість, і є кілька доріг, якими можна пересуватися технікою. І це потрібно вишикуватися в колону, а це легка здобич для наших захисників", - пояснив Гайдай. 

Голова Луганської ОВА додав, що російські вбивці продовжують нещадно обстрілювати мирні міста на Луганщині. Він повідомив, що в Рубіжному та Попасній тривають вуличні бої.

"Підконтрольні окупантам частини Рубіжного та Попасної заблоковані для нас. Ані вивезти людей, ані завезти гуманітарку туди можливості немає", - пояснив Гайдай. 

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