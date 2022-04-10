Гайдай розповів, коли російські окупанти можуть почати наступ на Донбасі

Росія продовжує накопичувати сили на Донбасі.

Російські окупанти почали ретельніше готуватись до наступу на Донбасі. Від того, як розвиватиметься цей наступ залежатиме переговорний процес.

Про це сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю "Українській правді".

"Усе буде залежати від наступу. Ми чекаємо наступу десь три-чотири дні. Вони поки що гальмують, бо не хочуть повторення свого дебільного бліцкригу, який триває вже так багато днів. Вони не хочуть повторення, тому накопичують сили так, щоб 100% зробити прорив. Повинні були ще вчора-позавчора. Не вийшло. Більше того, наші їх десь піддавлюють, десь не підпускають. Думаю, декілька днів, і вони підуть у наступ. Від того, як буде розвиватися цей наступ, залежатиме переговорний процес", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, у "Луганській народній республіці" не залишилося чоловіків, а деякі ховаються, аби їх не забрали на війну.

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